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Российские боксёры «Patriot Boxing Team» уступили «Uzbek Tigers» в рамках WSB

4 марта 2017, суббота. 20:18. Бокс/ММА
Сегодня, 4 марта, в Ташкенте для российских боксёров из «Patriot Boxing Team» прошёл третий матч первого этапа Всемирной серии бокса (WSB). К сожалению, в противостоянии с «Uzbek Tigers» россиянам не удалось одержать верх ни в одном из поединков. Результат матча — 5:0 в пользу хозяев ринга.

До 49 кг. Хасанбой Дусматов — Батор Сагалуев — 3:0 (50:43, 50:45, 50:45).

До 56 кг. Абдулхай Шарахматов — Дмитрий Шарафутдинов — 3:0 (50:45, 50:45, 50:45).

До 64 кг. Эльнур Абдураимов — Радмир Абдурахманов — 2:1 (48:47, 46:49, 49:46).

До 75 кг. Исраиль Мадримов — Раджаб Раджабов — 3:0 (50:45, 50:45, 50:45.)

До 91 кг. Зухриддин Маккамов — Ислам Текеев — 3:0 (50:45, 49:46, 50:45).
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Бокс/ММА
4 марта 2017, суббота
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