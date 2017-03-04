Российские боксёры «Patriot Boxing Team» уступили «Uzbek Tigers» в рамках WSB

Сегодня, 4 марта, в Ташкенте для российских боксёров из «Patriot Boxing Team» прошёл третий матч первого этапа Всемирной серии бокса (WSB). К сожалению, в противостоянии с «Uzbek Tigers» россиянам не удалось одержать верх ни в одном из поединков. Результат матча — 5:0 в пользу хозяев ринга.
До 49 кг. Хасанбой Дусматов — Батор Сагалуев — 3:0 (50:43, 50:45, 50:45).
До 56 кг. Абдулхай Шарахматов — Дмитрий Шарафутдинов — 3:0 (50:45, 50:45, 50:45).
До 64 кг. Эльнур Абдураимов — Радмир Абдурахманов — 2:1 (48:47, 46:49, 49:46).
До 75 кг. Исраиль Мадримов — Раджаб Раджабов — 3:0 (50:45, 50:45, 50:45.)
До 91 кг. Зухриддин Маккамов — Ислам Текеев — 3:0 (50:45, 49:46, 50:45).