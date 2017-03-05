Беллью: это мои последние 12 месяцев в качестве боксёра

Британец Тони Беллью, (29-2-1, 19 КО) одолевший сегодня Дэвида Хэя (28-3, 26 КО), заявил, что следующие 12 месяцев станут для него последними в качестве профессионального боксёра.«Я знаю, Хэй обещал отправить меня в больницу, но у меня никогда не было таких намерений на его счёт. У него есть двое детей, а детям нужен отец. Когда бой завершился, я сказал ему: „Спасибо, ты помог обеспечить будущее моих детей." Он ответил: „Спасибо тебе за такой бой, я не могу поверить, что ты до сих пор стоишь на ногах“.Хэй потрясающий боец, вы не представляете, какой силы его удары, я вообще не думал, что кто-то может бить так. Моё уважение к нему слишком велико, чтобы призывать его отправиться на пенсию», — цитирует Беллью BoxingScene.Также Беллью рассказал и о своих планах на будущее:«Я только что сделал моих детей богатыми, и я хочу сказать, что это мои последние 12 месяцев в качестве боксёра. Честно говоря, я уже начинаю ненавидеть всё это», — завершил британец.