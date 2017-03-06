Дэвида Хэя прооперировали после поражения от Тони Беллью

По информации Daily Mail, британский боксёруже перенёс операцию на ахилловом сухожилии, которое повредил по ходу боя с соотечественником, состоявшегося 4 марта в Лондоне. Встреча этих боксёров завершилась победой Беллью техническим нокаутом. Хэй получил повреждение в шестой трёхминутке, однако смог с ним продержаться до 11-го раунда, в котором бой был остановлен.Боксёр был прооперирован вечером 5 марта. По предварительным оценкам, на восстановление у спортсмена уйдёт шесть месяцев, ещё три месяца ему потребуется, чтобы набрать форму.