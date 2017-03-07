Спенс готов к бою с Кроуфордом

Обязательный претендент на титул IBF в полусреднем весе Эррол Спенс(21-0, 18 КО) заявил, что готов провести бой с чемпионом в первом полусреднем весе по версиям WBC и WBO Теренсом Кроуфордом (30-0, 21 КО).
«Кроуфорд — отличный боец с хорошими умениями. Это был бы очень хороший бой, не думаю, что он произойдёт в ближайшее время. Но всё равно мы к нему придём», — цитирует Спенса BoxingScene.
Также Спенс не исключил возможности поединка и с Мэнни Пакьяо (59-6-2, 38 КО).
На сегодняшний день американец является обязательным претендентом на титул, которым владеет Келл Брук.