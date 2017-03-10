Матиссе приступит к тренировкам под руководством Хоэля Диаса 25 марта

Аргентинский боксёр(37-4-0, 34 КО), экс-претендент на титул чемпиона мира в первом полусреднем весе, приступит к тренировкам под руководством своего нового наставника Хоэля Диаса с 25 марта. Ожидается, что Матиссе прибудет из Аргентины в Калифорнию в ближайшие две недели, чтобы начать тренировочный лагерь перед своим дебютом во втором полусреднем весе, сообщает BoxingScene.На 6 мая у Матиссе запланирован бой в Лас-Вегасе против Эммануэля Тейлора, который будет проходить в андеркарте поединка между Саулем Альваресом и Хулио Сезаром Чавесом-младшим.