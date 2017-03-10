Победитель боя Лемье — Стивенс может встретиться с Канело

11 марта бывший чемпион мира в среднем весе по версии IBF Давид Лемье (36-3, 32 КО) проведёт поединок против экс-претендента на титул Кёртиса Стивенса (29-5, 21 КО). Встреча станет главным событием боксёрского вечера в Вероне (штат Нью-Йорк).Сегодня президент компании «Golden Boy Promotions» Эрик Гомес заявил, что победитель этого файта свой следующий бой может провести против Сауля Альвареса (48-1-1, 34 КО).«Если всё пройдёт по плану, то в сентябре Канело встретится с Головкиным. После этого боя у Сауля останется немного вариантов в качестве следующих соперников, так что, скорее всего, им будет кто-то из пары Лемье — Стивенс.Завтрашний бой будет хорошим, и победитель будет в очень выгодном положении, для того чтобы получить шанс с любым из топов в своём весе», — приводит слова Гомеса BoxingScene.