Рокхолд: надо назначить бой Нурмагомедова с Фергюсоном как можно скорее

Бывший чемпион UFC в среднем весе Люк Рокхолд считает, что бой Хабиба Нурмагомедова с Тони Фергюсоном всё же должен состояться. Поединок сорвался из-за заболевания россиянина.
«Сгонка веса прошла плохо. Хабиб жаловался на боль в боку и нам пришлось прервать сгонку, но за ночь ему стало хуже и пришлось ехать в госпиталь.
Как я понимаю, у него кровь не поступала в печень. Похожая ситуация была в прошлом бою, а сейчас что-то пошло не так. Со сгонкой веса никогда не угадаешь, но думаю, сейчас он готов и бой можно назначить вновь.
Не думаю, что ему потребуется много времени — он голоден. Какие ещё есть варианты? Хабиб не побеждён и добился большего, чем остальные. Нельзя отобрать у него бой и титул. Поединок надо назначить как можно скорее», — цитирует Рокхолда Bloody Elbow.