Поединок между Лопесом и тренером Васкеса перенесён на 31 марта

Поединок между экс-чемпионом мира в двух весовых категориях(35-5, 32 КО) и, тренером предыдущего соперника пуэрториканца — Вильфреда Васкеса-младшего, перенесён на 31 марта, сообщает BoxingScene. Первоначально его планировалось провести 17 марта в Байамоне (Пуэрто-Рико). Место проведения боя осталось прежним — арена имени Рубена Родригеса.Отметим, что к организации этого поединка привёл скандал, произошедший в октябре прошлого года. Лопес после успешного боя с Васкесом ввязался в драку с Риверой и нанёс тому несколько ударов. Поединок между боксёром и тренером будет носить характер выставочного и пройдёт в рамках шоу, в котором будут организованы бои пуэрто-риканских спортсменов с местными знаменитостями.