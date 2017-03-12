Бой с участием Владимира Минеева закончился массовой потасовкой

Клуб ММА «Горец» впоследствии на своей странице «ВКонтакте прокомментировал инцидент так: «Иногда спортсмены в порыве страсти и эмоций, не всегда возобладают над собой. Такой случай произошел сегодня на открытом чемпионате Дагестана союза ММА, в поединке между известным российским бойцом смешанных единоборств Владимиром Минеевым, и нашим земляком Азизом Джуманиязовым. По завершении боя, когда уже бойцы вставали с пола, наш спортсмен пнул ногой Минеева, и отходил. В этот момент Владимир резко встал и ударил Азиза. После этого со стороны обоих бойцов на ринг выскочили многочисленные сторонники, и произошла небольшая стычка.Потихоньку смогли всех успокоить и снизить градус напряжения. Оба бойца зашли в подтрибунное помещение, поговорили, извинились друг перед другом, и пожали руки».
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