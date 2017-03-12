Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

Бой с участием Владимира Минеева закончился массовой потасовкой

12 марта 2017, воскресенье. 00:35. Бокс/ММА
Российский боец смешанного стиля Владимир Минеев в рамках тренировочного сбора в Дагестане принял участие в чемпионате по ММА среди любителей. Соперником Минеева стал дагестанец Азиз Джуманиязов. Большую часть поединка бойцы проводили в партере. По окончании второго раунда, Джуманиязов, поднимаясь, лягнул соперника. Минеев тут же вскочил и нанёс сопернику удар кулаком в голову. На ринг сразу же выскочили зрители и началась массовая потасовка.

Клуб ММА «Горец» впоследствии на своей странице «ВКонтакте прокомментировал инцидент так: «Иногда спортсмены в порыве страсти и эмоций, не всегда возобладают над собой. Такой случай произошел сегодня на открытом чемпионате Дагестана союза ММА, в поединке между известным российским бойцом смешанных единоборств Владимиром Минеевым, и нашим земляком Азизом Джуманиязовым. По завершении боя, когда уже бойцы вставали с пола, наш спортсмен пнул ногой Минеева, и отходил. В этот момент Владимир резко встал и ударил Азиза. После этого со стороны обоих бойцов на ринг выскочили многочисленные сторонники, и произошла небольшая стычка.Потихоньку смогли всех успокоить и снизить градус напряжения. Оба бойца зашли в подтрибунное помещение, поговорили, извинились друг перед другом, и пожали руки».



Если видео не отображается посмотреть его можно в открытом доступе в Youtube.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Владимир Минеев
Новости. Бокс/ММА
12 марта 2017, воскресенье
00:35 Бой с участием Владимира Минеева закончился массовой потасовкой
11 марта 2017, суббота
23:21 Команда Барреры ответила Артуру Бетербиеву по поводу отмены боя
22:49 Головкин и Джейкобс прошли предварительное взвешивание
20:17 Ломаченко в костюме черепашки-ниндзя бросил вызов Макгрегору
19:19 Минеев проведёт матч-реванш с Фальканом 21 апреля во Владивостоке
18:28 Решение по апелляции Поветкина на вердикт суда присяжных будет вынесено в апреле
17:46 Поединок между Лопесом и тренером Васкеса перенесён на 31 марта
16:13 Макгрегор 9 мая приедет в Москву
15:49 Рокхолд: надо назначить бой Нурмагомедова с Фергюсоном как можно скорее
14:59 Фьюри: я вешу 159 кг, но сбросить вес — не проблема
14:36 Мартинес: у Чавеса есть явные шансы победить Альвареса
13:55 Паркер: хорошо, что Беллью считает меня слабейшим чемпионом супертяжёлого веса
12:44 Мейвезер-младший: хочу соревноваться, не важно, с боксёром или бойцом MMA
11:48 Де ла Хойя: Головкин получил справедливый контракт на бой с Альваресом
11:19 Сен-Пьер: останусь в Ассоциации бойцов MMA, я не трус
10:16 Мейвезер-младший: я побил больше чемпионов, чем любой другой боец в истории
09:48 Уайт: Нурмагомедов остаётся в UFC
01:16 Россиянин Власов победил венгра Лоди техническим нокаутом
00:10 Баду Джек может провести бой с Натаном Клеверли
10 марта 2017, пятница
22:16 Куадрас: Гонсалес бегает от меня
21:25 Поветкин исключён из рейтинга EBU
20:44 Фьюри вернулся к тренировкам
19:25 В профессиональном боксе может появиться турнир формата Лиги чемпионов
17:47 Победитель боя Лемье — Стивенс может встретиться с Канело
16:56 Уайт: работа в направлении организации турнира UFC в России ведётся
15:50 Определилась соперница Яньковой на бой в рамках турнира Bellator 176
15:47 Фергюсон: Нурмагомедов — позор категории лёгкого веса
15:13 Анджей Фонфара желает сразиться с Баду Джеком
15:07 Биспинг: Нурмагомедов лишил себя шансов когда-либо сразиться с Макгрегором
14:00 Матиссе приступит к тренировкам под руководством Хоэля Диаса 25 марта
13:06 Нэйт Диас: в бою с Мейвезером у Макгрегора есть лишь шанс нокаутёра
12:36 Бетербиев: Баррера теперь может придумывать разные отговорки
12:02 Флойд Мейвезер-младший проведёт мастер-класс в Жуковке
11:05 Рикардо Майорга вернётся на ринг 1 апреля в Никарагуа
10:28 Мигель Котто может вернуться на ринг в июне
09:46 Салливан Баррера отказался от боя с Артуром Бетербиевым
00:17 Паркер: Джошуа не нокаутирует Кличко
9 марта 2017, четверг
23:37 Де ла Хойе грозит лишение свободы на срок до шести месяцев
22:42 Беллью: снова побью Хэя
21:25 Гамбоа хочет боя с Ломаченко
20:29 Хэй: поддерживаю решение тренера выбросить на ринг полотенце
19:35 Гомес: бой Головкина с Сондерсом может сорвать поединок с Альваресом
19:01 Беллью: после поражения Хэй показался мне более скромным
17:51 Ротуэлл заподозрен в употреблении допинга, бой с Вердумом может сорваться
16:11 Кэти Дува: у Барреры были и более жёсткие соперники, чем Бетербиев
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Какое будущее ждёт Хабиба Нурмагомедова в UFC?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+