UFC Fight Night 106: Гастелум нокаутировал Белфорта — и другие результаты

В бразильском городе Форталеза завершился турнир UFC 106. Главным событием шоу стала встреча местного любимца, экс-чемпиона UFC Витора Белфорта с американцем Келвина Гастелума.
Бразилец начал бой активно, раз за разом пытаясь проводить решительные атаки. Впрочем, Гастелум спокойно избегал опасности, а в нужный для себя момент сумел поймать ветерана октагона. После первого нокдауна Витор сумел оправиться, но уже вторая серия ударов от американца решила исход противостояния в его пользу — победа Гастелума техническим нокаутом в первом раунде.
UFC Fight Night 106
Алекс Оливейра победил Тима Минса сдачей соперника (удушение сзади) во втором раунде
Рэй Борг победил Джуссиера Формигу единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28)
Эдсон Барбоза победил Бенейла Дариуша нокаутом, проведя удар коленом в прыжке во втором раунде
Маурисью Руа победил Джана Вилланте техническим нокаутом в третьем раунде