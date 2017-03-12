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175 лет назад 2016
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Хэй: не верю, что Беллью сможет побить Паркера или Уайлдера

12 марта 2017, воскресенье. 14:35. Бокс/ММА
Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй (28-3, 26 КО) выразил сомнение в том, что его недавний соперник Тони Беллью (29-2-1, 19 КО) будет в состоянии победить одного из чемпионов мира в супертяжёлом весе.

«Я не думаю, что он сможет это сделать. Может, для него такой бой будет и правильным, если он сможет много на этом заработать, но не думаю, что встреча с Уайлдером или Паркером принесёт ему больше дохода, чем наш поединок.

В идеальном мире он бы дал мне реванш. Но как я понял, сейчас он этого не хочет и рассматривает возможность ухода из спорта. Если он не захочет второго боя со мной, я это приму, но прежде я скажу, что, если я выиграю во второй встрече, я дам ему реванш», — приводит слова Хэя BoxingScene.
Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
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Дэвид Хэй
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