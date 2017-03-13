Шлеменко: в большей степени инициатором конфликта в Дагестане был Минеев

Известный российский боец ММА Александр Шлеменко считает, что большая часть вины в начале массовой потасовки на любительском турнире в Дагестане лежит на Владимире Минееве.
Драка произошла во время поединка Владимира Минеева и Азиза Джуманиязова — по окончании второго раунда Джуманиязов пнул Минеева, тот ответил ударом, после чего на ринг высыпали зрители и устроили массовую потасовку.
«После того как бой был остановлен, представитель Дагестана Азиз Джуманиязов, который, судя по всему, выиграл этот бой, немного пнул соперника под пятую точку. Минееву это, видать, не понравилось, и он налетел на соперника, попробовал его ударить. Правда, не знаю, что он хотел с ним сделать, но в результате только спровоцировал конфликт. Поэтому считаю, что в большей степени инициатором конфликта был Минеев.
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Конечно, он (Джуманиязова) нанёс удар не со всей силы, это был скорее жест. И только он может объяснить, почему так поступил. Многие часто забывают о том, что зрители со стороны видят не всё, что происходит в самом бою. Бывает так, что люди друг другу что-то во время боя говорят, обзываются, щипаются, кусаются…» — цитирует Шлменко «Газета.Ru».
«Ничего хорошего о нём рассказать не могу точно ни как о спортсмене, ни как о человеке. И больше о нём говорить не хочу», — ответил Шлеменко на просьбу охарактеризовать Минеева.