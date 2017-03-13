Шлеменко: в большей степени инициатором конфликта в Дагестане был Минеев

Известный российский боец ММАсчитает, что большая часть вины в начале массовой потасовки на любительском турнире в Дагестане лежит наДрака произошла во время поединка Владимира Минеева и— по окончании второго раунда Джуманиязов пнул Минеева, тот ответил ударом, после чего на ринг высыпали зрители и устроили массовую потасовку.«После того как бой был остановлен, представитель Дагестана Азиз Джуманиязов, который, судя по всему, выиграл этот бой, немного пнул соперника под пятую точку. Минееву это, видать, не понравилось, и он налетел на соперника, попробовал его ударить. Правда, не знаю, что он хотел с ним сделать, но в результате только спровоцировал конфликт. Поэтому считаю, что в большей степени инициатором конфликта был Минеев.banner type=«inread»>Конечно, он (Джуманиязова) нанёс удар не со всей силы, это был скорее жест. И только он может объяснить, почему так поступил. Многие часто забывают о том, что зрители со стороны видят не всё, что происходит в самом бою. Бывает так, что люди друг другу что-то во время боя говорят, обзываются, щипаются, кусаются…» — цитирует Шлменко «Газета.Ru».«Ничего хорошего о нём рассказать не могу точно ни как о спортсмене, ни как о человеке. И больше о нём говорить не хочу», — ответил Шлеменко на просьбу охарактеризовать Минеева.