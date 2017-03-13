Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

Шлеменко: в большей степени инициатором конфликта в Дагестане был Минеев

13 марта 2017, понедельник. 16:37. Бокс/ММА
Известный российский боец ММА Александр Шлеменко считает, что большая часть вины в начале массовой потасовки на любительском турнире в Дагестане лежит на Владимире Минееве.

Драка произошла во время поединка Владимира Минеева и Азиза Джуманиязова — по окончании второго раунда Джуманиязов пнул Минеева, тот ответил ударом, после чего на ринг высыпали зрители и устроили массовую потасовку.

«После того как бой был остановлен, представитель Дагестана Азиз Джуманиязов, который, судя по всему, выиграл этот бой, немного пнул соперника под пятую точку. Минееву это, видать, не понравилось, и он налетел на соперника, попробовал его ударить. Правда, не знаю, что он хотел с ним сделать, но в результате только спровоцировал конфликт. Поэтому считаю, что в большей степени инициатором конфликта был Минеев.
banner type=«inread»>
Конечно, он (Джуманиязова) нанёс удар не со всей силы, это был скорее жест. И только он может объяснить, почему так поступил. Многие часто забывают о том, что зрители со стороны видят не всё, что происходит в самом бою. Бывает так, что люди друг другу что-то во время боя говорят, обзываются, щипаются, кусаются…» — цитирует Шлменко «Газета.Ru».

«Ничего хорошего о нём рассказать не могу точно ни как о спортсмене, ни как о человеке. И больше о нём говорить не хочу», — ответил Шлеменко на просьбу охарактеризовать Минеева.
Источник: Газета.Ru Сообщить об ошибке
Теги
Александр Шлеменко Владимир Минеев
Новости. Бокс/ММА
13 марта 2017, понедельник
16:59 Представители Фергюсона и Нурмагомедова не могут договориться о бое
16:37 Шлеменко: в большей степени инициатором конфликта в Дагестане был Минеев
14:49 Читатели «Чемпионата» считают, что возвращение Нурмагомедова затянется
14:30 Дмитрий Бивол проведёт защиту титула в США в бою с Кларксоном
14:10 Лёффлер: Головкин рискует, в контракте на бой с Джейкобсом нет условия о реванше
13:09 Побывавший в тяжёлом нокауте Стивенс сообщил, что с ним всё в порядке
13:06 Команда Котто всё ещё работает над датой его возвращения на ринг
12:13 Чавес-старший: бой Мейвезера с Макгрегором — это мошенничество
11:56 Хирн: для Хана невыносима мысль о возможном поражении от Брука
11:27 Беристейн: у Чавеса не должно быть проблем с весом перед боем с Альваресом
10:35 Рой Джонс: как бой Мейвезер — Макгрегор может навредить боксу?
09:26 Джеймс Дигейл не вернётся на ринг до лета
00:57 Хендрикс: предпочёл бы, чтобы Сен-Пьер не возвращался
00:01 Ли: Нурмагомедов ото всех бегает, я хочу боя с ним
12 марта 2017, воскресенье
23:23 Белфорт: следующий бой — мой последний, если не создадут дивизион легенд
22:19 Мейвезер-младший: не стану бороться между ног у другого мужчины
21:09 Василевский: когда бои проводятся на Кавказе, атмосфера всегда напряжённая
20:41 Минаков: Минеев прав, что дал леща Джуманиязову
20:25 Вице-президент союза ММА Габдуллин: массовой драки в Дагестане не было
19:28 Джонс-младший: трудно не предсказать падение Джейкобса в бою с Головкиным
18:40 Мейвезер-младший: Макгрегор, хватит бегать, скажи UFC устроить бой
18:10 Минеев: любой нормальный уважающий себя мужчина поступил бы так же
18:01 Шлеменко: зачинщиков драки в Дагестане надо пожизненно дисквалифицировать
17:40 Болельщики «Анжи» поддержали Нурмагомедова на матче со «Спартаком»
16:46 Серхио Мартинес: боя Альварес — Головкин не будет минимум пять лет
16:24 Результат боя с участием бойца ММА Минеева аннулирован
15:30 Гастелум: я один из лучших бойцов в своём весе
14:59 Белфорт хочет завершить карьеру на июньском турнире в Рио
14:35 Хэй: не верю, что Беллью сможет побить Паркера или Уайлдера
14:00 Беллью: уже в первом раунде знал, что побью Хэя
13:28 Кацидис победил Кинга и хочет боя с Хорном
12:48 Лемье: это было идеальное попадание
12:30 Флойд Мейвезер вернётся на ринг в июне для боя с Макгрегором
11:47 Стивенс доставлен в больницу после нокаута от Лемье
11:20 Андраде завоевал чемпионский титул, победив Кулкая
10:20 UFC Fight Night 106: Гастелум нокаутировал Белфорта — и другие результаты
10:07 Гамбоа победил Альварадо
09:24 Лемье нокаутировал Стивенса
06:57 Сергей Харитонов выступит на турнире M-1 Challenge в Китае
04:35 Минеев: скандал в Дагестане не повлиял на моё отношение к дагестанцам
00:35 Бой с участием Владимира Минеева закончился массовой потасовкой
11 марта 2017, суббота
23:21 Команда Барреры ответила Артуру Бетербиеву по поводу отмены боя
22:49 Головкин и Джейкобс прошли предварительное взвешивание
20:17 Ломаченко в костюме черепашки-ниндзя бросил вызов Макгрегору
19:19 Минеев проведёт матч-реванш с Фальканом 21 апреля во Владивостоке
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Какое будущее ждёт Хабиба Нурмагомедова в UFC?
Хабиб вскоре поправится и в ближайшее время получит бой с Фергюсоном
597 (30%)
Возвращение Хабиба затянется в связи с проблемами со здоровьем, не факт, что следующий бой будет титульным
1393 (70%)
Проголосовало: 1990
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+