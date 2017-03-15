Пирог вошёл в комитет Госдумы по спорту

Бывший чемпион мира по боксу в среднем весевошёл в комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи.«Депутат Государственной Думы ФС РФ VII созыва Дмитрий Юрьевич Пирог (фракция «Единая Россия») вошёл в состав комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи.Дмитрий Юрьевич родился в г. Темрюке Краснодарского края, окончил Кубанскую академию физической культуры и спорта, затем Кубанский государственный университет.Мастер спорта международного класса по боксу. Одиннадцатый россиянин, завоевавший титул чемпиона мира в профессиональном боксе.В Государственную Думу избран в составе федерального списка кандидатов «Единой России» (региональная группа № 33, Краснодарский край)», — говорится в сообщении пресс-службы Госдумы.