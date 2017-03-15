Ломаченко: вызывал Макгрегора на спарринг, а не на официальный бой

«В тот день, когда я опубликовал ту фотографию, мой друг Мигель Салазар подарил мне костюм черепашки-ниндзя. Я в нём потренировался. Пришёл домой, включил Интернет, а там Конор Макгрегор на видео заявляет: «Кто такой Мейвезер? Если выиграю бой, буду драться хоть с черепашками-ниндзя». И тут я подумал: «Окей, я черепашка-ниндзя, погнали!» Я могу протестировать Макгрегора. Но имею в виду не официальный бой, не бой за деньги. Речь идёт о тренировочном бое, о спарринге», – сказал Ломаченко в интервью ESNEWS.
Фотографию можно посмотреть в «твиттере» Ломаченко.