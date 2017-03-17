Харитонов: мне поступает много предложений, но я решил выступить на турнире M-1

Известный российский боец ММАпрокомментировал своё решение выступить на турнире M-1 в Китае. Ранее стало известно, что 15 июня Харитонов проведёт поединок в Харбине (Китай) в рамках турнира M-1 Challenge, который включён в программу российско-китайского ЭКСПО-2017.«Нет, ничего ещё не знаю. Мне поступило предложение от М-1 провести бой в Харбине, а так как мы давно общаемся с Вадимом Финкельштейном и понимаем друг друга, я дал своё согласие. Вадим сказал, что я интересен китайской публике, и он хочет, чтобы я представлял Россию на этом турнире. По поводу соперника пока ничего не знаю даже приблизительно. Каких-то мыслей и предположений на этот счёт у меня пока не возникает, я сейчас сконцентрирован на предстоящем бое в Bellator — это моя основная цель на сегодня. А уже после этого боя буду думать о сопернике в М-1.Мне поступает очень много предложений, в последнее время они прямо посыпались на меня. Я не буду говорить, от кого конкретно, но в том числе и от крупных российских промоушенов. Но я уже давно с М-1, с Вадимом Финкельштейном мы друг друга знаем, хорошо ладим и доверяем друг другу. Поэтому я и предпочёл выступить в М-1», — приводит слова Харитонова Mixfight.