А. Емельяненко не будет проводить бои до лета

Российский боец смешанных единоборствпроведёт следующий бой не раньше лета. Об этом заявила его супруга и менеджер Полина Емельяненко. Ранее Олег Раевский сообщил, что Емельяненко должен вернуться в профессиональный спорт в мае.«Александр не будет драться в мае в Чечне — это произойдёт позднее. Олег Раевский уже не является его менеджером», — приводит слова Полины Емельяненко ТАСС.Ранее стало известно, что Емельяненко не сможет принять участие в турнире бойцовского клуба «Ахмат», который пройдёт 25 марта в Казахстане. Условно-досрочно освобождённый из колонии спортсмен находится под подпиской о невыезде.