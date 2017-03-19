Кравцов: шансы на положительный исход по апелляции Алояна невысоки

, тренер российского боксёра, не верит в положительный исход апелляции бойца на лишение серебряной медали, завоёванной на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.«Апелляция Михаила Алояна будет рассмотрена в CAS в Лозанне 9 мая. Вероятность принятия положительного решения невысока, потому что редко так бывает, что вердикт выносится в пользу спортсмена. Мы надеемся на позитивное решение, у нас есть определённая линия защиты, но трудно предсказать, чем всё закончится. Мы готовы к любому судебному исходу по рассмотрению апелляции», — цитирует Кравцова «Р-Спорт».