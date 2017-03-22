Салливан Баррера может провести бой против Феликса Валеры

Кубинский боксёр(18-1, 13 KO), выступающий в полутяжёлом весе, планирует вернуться на ринг 15 апреля в Коннектикуте (США). Его соперником в предстоящем бою может стать бывший временный чемпион мира WBA(14-1, 12 KO), сообщает BoxingScene.Ранее Баррера отказался от поединка за звание официального претендента на пояс IBF с российским боксёром Артуром Бетербиевым, который теперь может получить данный статус без боя, если до 23 апреля не найдётся соперника, готового с ним сразиться.