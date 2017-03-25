Тренер Головкина: Джейкобс будет чемпионом, когда Геннадий уйдёт

, тренер чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA/WBC/IBF, заявил, чтостанет чемпионом мира после ухода казахстанца из среднего дивизиона. В марте Головкин победил Джейкобса единогласным решением судей, с которым сам американец не согласился.«Дэнни провёл отличный бой. Схватка была огненной. Дэнни станет чемпионом, когда Геннадий покинет дивизион», — приводит слова Санчеса Boxing News 24.Санчес также предположил, что Джейкобсу не хватает опыта схваток с сильными соперниками.