Вердум и Оверем сразятся 8 июля на UFC 213

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе(21-6-1) проведёт следующий поединок против(42-15, 1 NC). Поединок должен состояться 8 июля на турнире UFC 213 в Лас-Вегасе, сообщает MMA Fighting.В последнем бою Вердум единогласным решением судей победил Трэвиса Брауна. Он выиграл семь из восьми последних поединков, уступив лишь действующему чемпиону UFC Стипе Миочичу.Оверем праздновал пять побед в шести последних поединках, а единственное поражение потерпел также от Миочича.