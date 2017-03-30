Карсон Джонс: думаю, что Брук победит Спенса

Американский боксёрсчитает, что чемпион мира IBF во втором полусреднем весеодержит победу над обязательным претендентом. Встреча этих боксёров запланирована на 27 мая в Шеффилде.«Честно говоря, я думаю, что Брук побьёт Спенса… Я не думаю, что этот бой будет лёгким для кого-то из бойцов. Но я считаю, что у Брука больше опыта в проведении поединков такого ранга. Брук очень жёсткий соперник. Он получил перелом орбитальной кости в бою с Головкиным, но не упал. Если только у него не возникнет проблем с его глазом, не думаю, что у Спенса хватит мощи, усадить его на задницу», — цитирует Джонса BoxingScene.