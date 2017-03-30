Брюстер: верю, что Джошуа нокаутирует Кличко

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Леймон Брюстер считает, что чемпион по версии IBF Энтони Джошуа нокаутирует Владимира Кличко в поединке 29 апреля.
«Я верю, что Джошуа нокаутирует Кличко. Он молод, обучен, голоден, но в то же время скромен. Честно говоря, я не представляю, чтобы кто-нибудь побил Джошуа, за исключением, может быть, Деонтея Уайлдера.
Джошуа впечатлил меня навыками и точностью. Конечно, у Владимира богатый опыт, что может стать решающим фактором. Но я думаю, что Джошуа всё равно победит», — цитирует Брюстера East Side Boxing.