Хэй хочет боя с Манувой в андеркарде поединка Мейвезер — Макгрегор

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях(28-3, 26 КО), заявил, что был бы не против провести встречу с бойцом UFC в полутяжёлом весе. Последний ранее приглашал Хэя в ринг.«Конор Макгрегор хочет боя с Мейвезером. Почему бы мне не выступить на том же вечере бокса? Мой ответ Мануве — да.Я был впечатлён тем, как он в последнем бою нокаутировал Андерсона. Если кто-то из бойцов смешанных единоборств и может переквалифицироваться в боксёры, то Манува подходит для этого больше всего. У него есть все данные.Да, организовать такой бой будет непросто, но это событие объединит фанатский мир бокса и UFC и обеспечит всем мегашоу», — приводит слова Хэя BoxingScene.Британец в данный момент проходит реабилитацию после операции на ахилловом сухожилии, травму которого он получил в поединке с Тони Беллью.