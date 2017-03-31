Антонью Силва: частые вопросы о победе над Емельяненко не раздражают меня

Известный бразильский боец ММАпризнался, что его ещё не утомили частые вопросы о его победе над легендарным российским бойцом«Почему меня должно это раздражать? Фёдор — большая легенда нашего спорта. Понятно, что победа над ним — главное событие в моей карьере. Сам бой с ним уже был честью для меня. Фёдор — гордость ММА, он был лучшим в октагоне на протяжении четырёх, пяти, десяти лет», — цитирует Силву «Лайф».2 июня 37-летнем бразильцу предстоит провести бой в Санкт-Петербурге против Виталия Минакова.