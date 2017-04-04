Томаш Адамек и Матеуш Мастернак вернутся на ринг 24 июня в Гданьске

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях(50-5, 30 KO) вернётся на ринг в рамках турнира, запланированного на 24 июня в Гданьске (Польша), информирует BoxingScene. Соперник поляка на этот бой пока не определён. В андеркарде боя Адамека проведёт поединок его соотечественник(38-4, 26 KO), выступающий в первом тяжёлом весе. Имя его соперника также неизвестно.Адамек проиграл свои последние три поединка. Последний раз он выходил на ринг в апреле прошлого года против Эрика Молины, от которого потерпел досрочное поражение.