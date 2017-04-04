Санчес: Чавес несколько раз испугает Альвареса, возможно, отправит в нокдаун

ТренерАбель Санчес считает, чтоодержит победу над. Тем не менее он уверен, что для Альвареса этот поединок не будет лёгким.«Это будет непростой бой для Альвареса. Думаю, Хулио напугает его несколько раз, он может уронить его или причинить боль. Но я всё ещё думаю, что Альварес победит, его молодость и скорость рук доставят Чавесу проблем», — приводит слова Санчеса BoxingScene.Бой Альварес — Чавес запланирован на 6 мая в Лас-Вегасе.