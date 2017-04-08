Цзю-младший одержал третью победу на профессиональном ринге

Сын бывшего чемпиона мира в суперлёгком весе(3-0, 2 КО), одержал третью победу на профессиональном ринге. Поединок состоялся вчера в Австралии.Встреча против новозеландца Бена Нельсона завершилась победой Цзю техническим нокаутом в третьем раунде. За последние пять месяцев это уже третий бой Тима Цзю на профессиональном ринге. Интересно, что в следующем месяце у него запланировано сразу два боя.6 мая он встретится с новозеландцем Айваном Си (3-6-1, 3 КО), а уже 27-го Цзю-младший сразится с австралийцем Уиллом Парсонсом (8-2, 2 КО).