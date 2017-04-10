В новом контракте Уорда и Ковалёва нет пункта о реванше

Кэти Дува, промоутер Сергея Ковалёва (30-1-1, 26 КО), заявила, что в контракте на второй бой между её клиентом и чемпионом мира в полутяжёлом весе Андре Уордом (31-0, 15 КО) отсутствует пункт о возможности проведения реванша. Об этом сообщает BoxingScene.
Сам Сергей Ковалёв не опроверг, но и не подтвердил слов промоутера.
«Соглашусь ли я на третий бой с Уордом, если выиграю его? Давайте посмотрим, как сложится второй поединок», — сказал россиянин.
Отметим, что контракт на первый бой между боксёрами, который состоялся 19 ноября, предусматривал немедленный реванш.