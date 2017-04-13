А.Силва: всегда хотел сразиться с Роем Джонсом-младшим

Бывший чемпион UFC в среднем весеподтвердил своё желание провести бой с экс-чемпионом мира по боксу в четырёх весах«Во-первых, я всегда мечтал сразиться с парнем вроде Роя Джонса. Я его фанат. Во-вторых, я всегда этого хотел. Я следил за Джонсом с тех пор, как он выступал на Олимпиаде, всегда смотрел на его стиль бокса. Я всегда хотел этого боя. Я хотел его, независимо от своих выступлений в UFC.Но давайте подождём. Так много всего происходит. Никогда не думал, что увижу столько всего. Надеюсь, однажды и этот бой случится», — цитирует Силву MMA Fighting.