Менеджер Уорда предлагает Путину миллионное пари на исход боя с Ковалёвым

МенеджерДжеймс Принс, который также является основателем расположенной в Хьюстоне студии Rap-A-Lot Records, предложил президенту Россиимиллионное пари на исход матча-реванша между американцем и российским боксёром. 17 июля в Лас-Вегасе Ковалёв попытается вернуть себе титулы чемпиона мира в полутяжёлом весе по версиям IBF/WBA/WBO, которые проиграл Уорду в ноябре прошлого года.Однако Принс уверен, что во втором бою Уорд «уничтожит» россиянина. «Мы бы поприветствовали его (Путина. – Прим. «Чемпионата») приезд. Ели он хочет стать свидетелем этой бойни, которая должна состояться. И не стоит удивляться, если Ковалёв будет нокаутирован. Путин, позвони нам», — приводи слова Принса BoxingScene.Когда его спросили о том, готов ли он поставить $ 500 тыс. на победу Уорда, Принс сразу же обозначил эту ставку как слишком низкую.