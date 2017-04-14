В Roc Nation запланировали для Мигеля Котто два боя в 2017 году

Президент Roc Nation Майкл Йормарк рассказал о планах относительно пуэрто-риканского боксёра Мигеля Котто, дела которого ведёт его промоутерская компания. Ранее сообщалось, что следующий бой Котто запланирован на 24 июня.
«Мы нацелены на организацию для него боя 24 июня. Однако мы ещё не нашли ему соперника. Сейчас есть пара кандидатов, которых мы оцениваем. Каждая сделка подразумевает решение каких-то проблем. Мы надеемся, что в течение последующих 7-10 дней определимся с соперником для Мигеля на 24 июня.
Мы стремимся к тому, чтобы он провёл два боя до конца года. В конце концов, Мигель будет драться с тем, с кем захочет сражаться. В идеале он проведёт бой в июне, а затем ещё один в четвёртом квартале текущего года», — цитирует Йормарка BoxingScene.