Уайт: Джонсона уже сейчас можно рассматривать как величайшего бойца всех времён

Президент UFC Дэна Уайт прокомментировал победу Деметриуса Джонсона над Вилсоном Рейсом на турнире UFC on Fox 24, заявив, что уже сейчас Джонсона можно считать величайшим бойцом в истории организации.
«Чтобы побить рекорд Андерсона Силвы, Джонсону нужно провести ещё один бой. Он уже лучший вне зависимости от весовой категории, при этом он стремится стать лучше, уничтожая оппонентов в каждом бою
Этого парня уже сейчас можно рассматривать как самого великого бойца всех времён, но из уважения к Андерсону Силве мы должны подождать, пока Джонсон не побьёт его рекорд. Найти достойного соперника для Джонсона всё сложнее, но мы справимся с этим», — приводит слова Уайта Mmafighting.
Одержав сегодня победу над Вилсоном Рейсом, Деметриус Джонсон в 10-й раз подряд защитил чемпионский титул, тем самым повторив достижение Андерсона Силвы.