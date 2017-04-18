Уайт: матч-реванш между Кормье и Джоном Джонсом возможен 29 июля

Президент UFC Дэна Уайт назвал условие проведения матча-реванша между Даниэлем Кормье и Джоном Джонсом. Ранее появилась информация о том, что Джонс может получить реванш с Корьме немедленно после своего возвращения в UFC. Уайт внёс ясность, заявив, что их бой возможен на турнире UFC 214, запланированном на 29 июля в Анахайме.

«Кормье готов драться 8 июля, однако этот временной промежуток не подходит Джону Джонсу. Кормье же сказал мне, что готов сразиться с Джонсом или Джимми Манувой. Если Джон Джонс готов выступить 29 июля, то мы наконец увидим матч-реванш между Джонсом и Кормье», — цитирует Уайта ESPN.

Босс UFC также заявил, что если Джонс не будет готов провести бой 29 июля, то Кормье может 8 июля в Лас-Вегасе сразиться с Манвой в рамках UFC 213.