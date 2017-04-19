Роналду назвал Нурмагомедова братом

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов поздравил мадридский «Реал» с победой над «Баварией» в четвертьфинале Лиги чемпионов, отметив вклад в победу игроков Криштиану Роналду, Марсело и Серхио Рамоса, а также главного тренера команды Зинедина Зидана.

«Я с детства слежу за футболом и болею за «Реал». Не хочу затрагивать чьи-то чувства, но эта команда лучшая в мире, с лучшим бомбардиром, с лучшим капитаном, с лучшим защитником и с лучшим тренером, и немаловажный факт — с лучшими болельщиками», — написал Нурмагомедов в своём «инстаграме».

В комментариях к этой публикации Роналду, который подписан на «инстаграм» Нурмагомедова, назвал россиянина «братом».