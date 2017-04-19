Дус Анжус: моя цель — чемпионский титул в полусреднем весе

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Рафаэль дус Анжус намерен завоевать титул в полусредней категории. 17 июня дус Анжус сразится с Тареком Саффиедином.

«Верю, что победа поднимет меня в топ-10. Когда дерёшься с чемпионом и побеждаешь — становишься чемпионом. Если бьёшь №10 в рейтинге — сам становишься №10. Думаю, победа заставит принимать меня в расчёт, и это моя цель.

Я не спешу, но моя цель — чемпионский титул в полусреднем весе. Думаю, у меня есть всё необходимое для этого. Но я сделаю в полусреднем весе то же, что сделал в лёгком", — приводит слова дус Анжуса Bloody Elbow.