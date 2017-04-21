Зауэрланд: победитель боя Хелениус — Чисора встретится с Уайлдером

Промоутер Калле Зауэрланд сообщил, что победитель боя Роберт Хелениус (24-1, 15 КО) — Дерек Чисора (26-7, 18 КО) свой следующий поединок проведёт против чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBC Деонтея Уайлдера (38-0, 37 КО). Об этом функционер написал на своей странице в «Твиттере».

Встреча между Хелениусом и экс-претендентом на титул Чисорой состоится в Хельсинки 27 мая, на кону поединка будет стоять титул по версии WBC Silver.

Роберт Хелениус последний раз появлялся в ринге в декабре 2016 года, одержав победу над возрастным аргентинцем Базиле. Что касается Чисоры, то британец проиграл два из последних трёх поединков. В последнем бою он уступил раздельным решением судей Диллиану Уайту.