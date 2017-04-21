Ронда Роузи объявила о помолвке с Трэвисом Брауном

Бывшая чемпионка UFC Ронда Роузи объявила о помолвке с бойцом UFC Трэвисом Брауном, выступающим в тяжёлом весе, с которым уже давно состоит в романтических отношениях. Сам 34-летний Бран рассказал о том, что сделал предложение 30-летней Роузи неделю назад под водопадом в Новой Зеландии. «Это было подходящим местом для этого», — рассказал боец в интервью TMZ.

Сама Роузи рассказала в видео, опубликованном сайтом на прошлой неделе, о том, что свадьба состоится «скоро», однако призналась, что не знает как планировать это событие.

«Это может быть действительно просто, я не требую многого. Мне не нужны украшения, цветы. Мы можем просто куда-нибудь пойти, что-нибудь поесть, пригласить несколько друзей», — отметила Роузи.