Берто: давление со стороны Портера не всегда эффективно

Экс-чемпион мира в полусреднем весе Андре Берто (31-4, 24 КО) поделился ожиданиями от поединка с другим бывшим чемпионом — Шоном Портером (26-2-1, 16 КО).

«Шон — отличный боец. Он постоянно прессингует и давит на оппонентов. Но не всегда это давление эффективно. Это продемонстрировали бои с Турманом и Бруком.

Для того чтобы выиграть, не надо выбрасывать миллион ударов. Посмотрите на того же Турмана, он выбрасывал только эффективные удары, ту же тактику выбирал и Брук. Что касается Портера, то он много бьёт, но оставляет себя полностью открытым", — приводит слова Берто BoxingScene.

Встреча между Андре Берто и Шоном Портером состоится 22 апреля в Нью-Йорке.