Монсон провёл мастер-класс в Академии МЧС России

Известный боец ММА Джефф Монсон провёл мастер-класс в Академии Государственной противопожарной службы МЧС России. В Москву американец приехал из Курска, где проводил поединок с двукратным чемпионом мира по боевому самбо Дмитрием Заболотным, который завершился ничьей.

«Что может быть важнее, чем осознавать, что ты спасаешь человеческие жизни? Я уважаю тех людей, которые выбрали для себя эту профессию. Пожарные и спасатели — это очень отважные и храбрые люди. Это не просто слова: двое моих близких друзей из Америки работают пожарными.

В этом году я планирую завершить профессиональную карьеру. Однако спорт я не бросаю. Хочу заняться преподавательской деятельностью. Я считаю, что многим ребятам будет это интересно. Свои мастер-классы я провожу абсолютно бесплатно», — приводит слова Монсона официальный сайт МЧС России.