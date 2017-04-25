Лара: Головкин проиграл Джейкобсу, со мной у него будут огромные проблемы

Чемпион мира в первом среднем весе по версиям IBO и WBA Эрисланди Лара считает, что обладатель титулов IBF/IBO/WBA/WBC в среднем весе Геннадий Головкин на самом деле проиграл Дэниелу Джейкобсу.

Бой Головкина с Джейкобсом состоялся в марте этого года и завершился победой боксёра из Казахстана со счётом 115-112, 114-113 и 115-112, однако Лара не разделяет мнения судей.

«Как по мне, Головкин проиграл Джейкобсу. Головкин — сильный боксёр, но он не является непобедимым. Я увидел, что Джейкобс выиграл семь раундов, показав хороший бокс. И если Головкин выйдет в ринг против меня, него будут огромные проблемы», — цитирует Лару BoxingScene.