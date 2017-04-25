Кличко: меня не беспокоят перебранки Джошуа и Фьюри

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Владимир Кличко заверил, что его не занимают перебранки чемпиона IBF Энтони Джошуа с экс-чемпионом мира Тайсоном Фьюри. Кличко и Джошуа сразятся 29 апреля в Лондоне.

«Джошуа лучше сосредоточиться на бое 29 апреля и не реагировать ни на что больше. Кажется, он знает, что делает, так что пусть отвечает собакам, что лают вокруг. Я больше сосредоточен на себе, меня не беспокоит ситуация Джошуа с Фьюри, или в какую ещё собачью драку он захочет влезть», — приводит слова Кличко Boxing Scene.