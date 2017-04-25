Сен-Пьер: верю, что заржавел вне ринга, но быстро приду в норму

Экс-чемпион UFC Жорж Сен-Пьер считает, что четырёхлетняя пауза в боях скажется в поединке с Майклом Биспингом, но решающей роли не сыграет.

«Я верю в то, как ржавеешь вне ринга. Люди говорят, такого не бывает, но я в это верю. Это будет проблемой, но я очень опытный. Возможно, я провёл в октагоне больше всех в UFC. Думаю, благодаря опыту я буду чувствовать себя всё комфортнее по ходу боя.

Очень важными станут первые секунды боя. В это время мне нужно быть очень осторожным. Это самый опасный момент боя, когда на тебе ржавчина, то есть трудность адаптации. Но через несколько минут я приду в норму", — цитирует Сен-Пьера MMA Fighting.