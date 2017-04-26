Уайлдер нацелился на бой с победителем поединка Джошуа — Кличко

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер признался, что надеется до конца этого года встретиться на ринге с победителем боя между чемпионом IBF Энтони Джошуа и Владимиром Кличко. Поединок Джошуа — Кличко состоится 29 апреля в Лондоне.

«Я надеюсь на тот бой. Но многие люди вовлечены в это, не всё зависит лишь от меня. Ели бы всё решал только я, то я был бы уверен на 1000%, что это произойдёт.

Я уверен, что являюсь лучшим в этом дивизионе. Я уверен, что должен объединить в своих руках чемпионские пояса. Я также уверен, что завершу карьеру непобеждённым. Я просто жду своего часа», — приводит слова Уайлдера Fightnews.