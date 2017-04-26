Джошуа: могу стать миллиардером, но быть богаче Мейвезера — не цель

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версии IBF Энтони Джошуа не верит, что сможет заработать $ 1 млрд на боксёрском ринге и стать богаче Флойда Мейвезера-младшего.

«Не думаю, что мне удастся это в боксе. За его пределами я делаю правильные инвестиции и думаю, что могу стать миллиардером, потому что меня окружают очень умные люди. Но не думаю, что мне удастся заработать миллиард в боксе. Однако считаю, что кому-то это удастся, ведь Флойд Мейвезер задал планку, а рекорды созданы, чтобы их бить.

Для меня это не большая цель — быть богаче Мейвезера. Супертяжёлый дивизион сильно отличается от полусреднего — тут один удар может всё закончить, и тело изнашивается сильнее. Не сомневаюсь, что заработать мне удастся. Но на один пьедестал с Мейвезером себя не ставлю", — цитирует Джошуа Boxing Scene.