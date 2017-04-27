Фролов: Шлеменко и Емельяненко вдохновляли меня

Российский боксёр ММА Артём Фролов, которому предстоит 19 мая в Сочи провести бой на турнире M-1 Challenge 77 против Талеха Наджафзаде, рассказал, кто из других российских бойцов вдохновлял его.

«Не могу сказать, что прямо брал пример с Александра (Шлеменко), но как боец он мне всегда нравился, нравился его несгибаемый характер, огромное желание выиграть и мощнейший напор! И конечно, хочу отметить его активную пропаганду здорового образа жизни и работу с молодёжью, это очень нужно и важно сейчас в нашей стране. Конечно, большую мотивацию мне дал наш легендарный Фёдор Владимирович Емельяненко, он стал примером для многих ребят и гордостью нашей страны», — цитирует Фролова Mixfight.

На вопрос о том, хотел бы он сразиться со Шлеменко, Фролов ответил: «О бое с Александром, возможно, немного рано думать. Конечно, не очень бы хотелось встречаться в рейдже с человеком, за которого ты всегда болел, но это был бы отличный опыт для меня».