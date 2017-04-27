Феттель: знаю, что какой-то парень победил Кличко

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель признался, что только слышал про поединок Энтони Джошуа и Владимира Кличко, но не знает подробностей. Также немец не следил и за поражением Кличко от Тайсона Фьюри.

«Говорите, бой в субботу? Я что-то читал про бой. Знаю, что какой-то парень победил Кличко в предыдущем бою и его впечатляющая победная серия прервалась. Посмотрим, сможет ли он вернуть титул. Боже, что за вопрос вы задаёте!» — заявил Феттель на пресс-конференции Гран-при России Формулы-1.

Джошуа и Кличко 29 апреля сразятся за титулы чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям WBA и IBF.