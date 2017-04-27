Джошуа: мой бой с Кличко нужен супертяжёлому дивизиону

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версии IBF Энтони Джошуа заявил, что согласился на бой с Владимиром Кличко ради выгоды всей весовой категории.

«Я чувствовал, что это должно случиться, что дивизиону это нужно. Я делаю это не только для себя. Вот почему иногда говорю, что беспокоюсь за всю индустрию.

В 2015-м я не был сосредоточен на Кличко. Я думал о том, чтобы провести обязательную защиту с Пулевым, двинуться дальше и доминировать на европейском рынке. Но когда появилась возможность драться с Кличко, я согласился. Это хорошо для дивизиона, бой привлёк большое внимание. Думаю, он всем идёт на пользу", — цитирует Джошуа Boxing Scene.