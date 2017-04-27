Фергюсон: Диас сосредоточен на Макгрегоре, как бывшая девушка

Боец лёгкого веса UFC Тони Фергюсон вызвал на поединок Нэйта Диаса. Диас не выходил на ринг со времён поражения от Конора Макгрегора в августе 2016 года.

«Он полностью сосредоточен на Макгрегоре, как дурная бывшая девушка. Выиграл ты или проиграл, надо двигаться дальше. Какой он номер в рейтинге? Восьмой, девятый? И не хочет быть выше? Мужик, те, кого ты побил, в рейтинге выше тебя. Ты не хочешь драться за пояс? Я пропустил пару имён, но даю тебе шанс, делаю тебе услугу. Но если ты не хочешь — хорошо. Дам шанс кому-то другому», — приводит слова Фергюсона MMA Fighting.