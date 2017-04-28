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Джошуа: у Кличко крепкий подбородок

28 апреля 2017, пятница. 00:24. Бокс

Чемпион мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа (18-0, 18 КО) сказал, что Владимир Кличко (64-4, 53 КО) относится к той категории боксёров, которые могут держать удар.

«У Владимира крепкий подбородок. Сколько лет он правил супертяжёлым весом? Десять. Нельзя быть чемпионом десять лет, и при этом иметь хрустальный подбородок.

В супертяжёлом весе всё решает один удар. Все те боксёры, которых мы считали хорошими, и о которых мы думали, что они держат удар, где они теперь? Владимир их нокаутировал, так что, наверное, он что-то делает правильно», — приводит слова Джошуа BoxingScene.

Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
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Владимир Кличко Энтони Джошуа
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