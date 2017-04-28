Хуан Мануэль Маркес может вернуться на ринг 24 июня

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях Хуан Мануэль Маркес (56-7-1, 40 KO) может провести свой следующий бой 24 июня в Толуке (Мексика). Об этом рассказал тренер мексиканского боксёра Начо Беристейн.

«24 июля в Толуке, это то, что сказали мне. Маркес говорит, что нет ничего определённого, но всё выглядит очень неплохо. Хуан Мануэль — это боксёр, которому нужно немного времени, чтобы войти в лучшие кондиции, он тренировался. Я составил для него план работ и теперь вижу, что нам нужно просто поработать над деталями», — приводит слова Беристейна BoxingScene.